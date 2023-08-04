ВС России овладели опорными пунктами ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие овладели опорными пунктами ВСУ в районе урочища Маньковка на Купянском направлении.

Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Отмечается, что российскими военными также было разгромлено более взвода пехоты из состава механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, были уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка «Гвоздика» и буксируемая гаубица «Мста-Б».

Ранее беспилотники группировки «Восток» уничтожили танк и пикап с украинскими военными.

Также российские танки уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области.