РИА Новости: российские танки уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области

Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что стрельба велась с огневой позиции по заранее выявленному складу боеприпасов.

«Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение, нас координируют беспилотники», — рассказал механик-водитель танка.

Ранее в Минобороны России сообщили о занятии штурмовиками более выгодных позиций на Купянском направлении.

Также поступала информация, что на Херсонском направлении за сутки были уничтожены до 30 украинских военных.