РИА Новости: российские танки уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что стрельба велась с огневой позиции по заранее выявленному складу боеприпасов.
«Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение, нас координируют беспилотники», — рассказал механик-водитель танка.
Ранее в Минобороны России сообщили о занятии штурмовиками более выгодных позиций на Купянском направлении.
Также поступала информация, что на Херсонском направлении за сутки были уничтожены до 30 украинских военных.