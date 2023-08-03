Минобороны России: на Херсонском направлении за сутки уничтожены до 30 украинских военных

Согласно сообщению Министерства обороны России, на Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение последних суток были уничтожены до 30 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), пять автомобилей, а также буксируемая гаубица «Мста-Б».

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также гаубица «Мста-Б», — уточняется в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Ранее Минобороны России заявило об отражении восьми атак ВСУ на Донецком направлении.

Также военное ведомство передавало, что ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском направлении.