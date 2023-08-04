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РИА Новости: силовики выявили украинских военкомов в оккупированной Киевом части ДНР

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Российские силовики выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в оккупированной Киевом части ДНР.

Об этом РИА Новости рассказал сотрудник спецслужб.

Отмечается, что оперативники получили данные об уроженце Донецкой области Вадиме Атрюхе и уроженцах Мурманской области: Андрее Глущенко и Сергее Петрове.

По данным издания, в настоящее время они проводят «мобилизационные мероприятия» на занятой ВСУ части ДНР.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что в стране зимой могут объявить большую мобилизацию.

Также в Минобороны Украины заявили, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт.

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