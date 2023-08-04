РИА Новости: силовики выявили украинских военкомов в оккупированной Киевом части ДНР
Об этом РИА Новости рассказал сотрудник спецслужб.
Отмечается, что оперативники получили данные об уроженце Донецкой области Вадиме Атрюхе и уроженцах Мурманской области: Андрее Глущенко и Сергее Петрове.
По данным издания, в настоящее время они проводят «мобилизационные мероприятия» на занятой ВСУ части ДНР.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что в стране зимой могут объявить большую мобилизацию.
Также в Минобороны Украины заявили, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт.