РИА Новости: силовики выявили украинских военкомов в оккупированной Киевом части ДНР

Российские силовики выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в оккупированной Киевом части ДНР.

Об этом РИА Новости рассказал сотрудник спецслужб.

Отмечается, что оперативники получили данные об уроженце Донецкой области Вадиме Атрюхе и уроженцах Мурманской области: Андрее Глущенко и Сергее Петрове.

По данным издания, в настоящее время они проводят «мобилизационные мероприятия» на занятой ВСУ части ДНР.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что в стране зимой могут объявить большую мобилизацию.

Также в Минобороны Украины заявили, что проблема уклонения от мобилизации в ВСУ растёт.