Депутат Рады Дубинский заявил, что на Украине зимой могут объявить большую мобилизацию

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что в стране зимой могут объявить большую мобилизацию.

Видео с соответствующим заявлением опубликовано в YouTube-канале депутата.

По его словам, чистка военкомов, накопление техники, а также переподготовка украинцев является подготовкой к «большой мобилизации».

Дубинский считает, что украинские власти зимой должны будут «прийти к всеобщей мобилизации украинцев».

Кроме того, по мнению депутата, действие военного положения в стране будет продлеваться до конца следующего года.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что парламентские выборы, которые были запланированы на Украине на конец октября, не станут проводить из-за продления военного положения.