Спасатели эвакуировали 12 человек в Грузии после схода оползня
- РИА Новости
«Из зоны стихии уже вывезены 12 граждан, пятеро из которых — дети! Спасательные мероприятия активно продолжаются», — цитирует её ТАСС.
В результате схода оползня были повреждены мосты и дороги, ведущие к гостинице. МВД Грузии направило два вертолёта погранполиции к месту происшествия.
Ранее стало известно, что один человек погиб, 15 зданий разрушено в результате самых сильных за последние 20 лет ливней в индийской столице Дели.
Россияне не пострадали при сходе оползня в индийской деревне.