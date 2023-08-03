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Спасатели эвакуировали 12 человек в Грузии после схода оползня

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Спасатели эвакуировали 12 человек из гостиницы «Сансет Шови» в высокогорном крае Рача, где сошёл оползень, сообщила глава департамента по стратегическим коммуникациям МВД Кетеван Ковзиашвили.
Спасатели эвакуировали 12 человек в Грузии после схода оползня
  • РИА Новости

«Из зоны стихии уже вывезены 12 граждан, пятеро из которых — дети! Спасательные мероприятия активно продолжаются», — цитирует её ТАСС.

В результате схода оползня были повреждены мосты и дороги, ведущие к гостинице. МВД Грузии направило два вертолёта погранполиции к месту происшествия.

Ранее стало известно, что один человек погиб, 15 зданий разрушено в результате самых сильных за последние 20 лет ливней в индийской столице Дели.

Россияне не пострадали при сходе оползня в индийской деревне.

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