Спасатели эвакуировали 12 человек в Грузии после схода оползня

Спасатели эвакуировали 12 человек из гостиницы «Сансет Шови» в высокогорном крае Рача, где сошёл оползень, сообщила глава департамента по стратегическим коммуникациям МВД Кетеван Ковзиашвили.

«Из зоны стихии уже вывезены 12 граждан, пятеро из которых — дети! Спасательные мероприятия активно продолжаются», — цитирует её ТАСС.

В результате схода оползня были повреждены мосты и дороги, ведущие к гостинице. МВД Грузии направило два вертолёта погранполиции к месту происшествия.

Ранее стало известно, что один человек погиб, 15 зданий разрушено в результате самых сильных за последние 20 лет ливней в индийской столице Дели.

Россияне не пострадали при сходе оползня в индийской деревне.