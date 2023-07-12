Узнать больше

Россияне не пострадали из-за схода оползня в индийской деревне

Короткая ссылка
Россияне не пострадали при сходе оползня в индийской деревне, дипломаты находятся с ними в постоянном контакте, сообщили в посольстве России.
Россияне не пострадали из-за схода оползня в индийской деревне
  • AFP
  • © SHAMMI MEHRA

«В результате схода оползня... группа российских туристов (15 человек) оказалась заблокирована в деревне Катагла. Находимся с ними, а также с местными властями в постоянном контакте», — заявил РИА Новости представитель посольства.

По его словам, россиян разместили в гостинице, они обеспечены питанием. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что один человек погиб, 15 зданий разрушено в результате самых сильных за последние 20 лет ливней в индийской столице Дели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить