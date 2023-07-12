Россияне не пострадали из-за схода оползня в индийской деревне

Россияне не пострадали при сходе оползня в индийской деревне, дипломаты находятся с ними в постоянном контакте, сообщили в посольстве России.

«В результате схода оползня... группа российских туристов (15 человек) оказалась заблокирована в деревне Катагла. Находимся с ними, а также с местными властями в постоянном контакте», — заявил РИА Новости представитель посольства.

По его словам, россиян разместили в гостинице, они обеспечены питанием. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что один человек погиб, 15 зданий разрушено в результате самых сильных за последние 20 лет ливней в индийской столице Дели.