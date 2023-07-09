Один человек погиб, 15 зданий разрушены из-за сильнейших за 20 лет ливней в Дели
Об этом информирует телеканал NDTV.
«58-летняя женщина по имени Ранджит Каур погибла: из-за сильного дождя на неё обрушилась стена», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, в результате ливней был затоплен один из важнейших деловых и коммерческих районов Дели Коннот-Плейс.
Днём ранее почти 200 тыс. человек на западе Японии предписано эвакуироваться из-за ливней.
Также в конце июня из-за наводнений в Индии пострадали около 500 тыс. человек.