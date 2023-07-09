Один человек погиб, 15 зданий разрушены из-за сильнейших за 20 лет ливней в Дели

Один человек погиб, 15 зданий разрушены в результате самых сильных за последние 20 лет ливней в индийской столице Дели.

Об этом информирует телеканал NDTV.

«58-летняя женщина по имени Ранджит Каур погибла: из-за сильного дождя на неё обрушилась стена», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в результате ливней был затоплен один из важнейших деловых и коммерческих районов Дели Коннот-Плейс.

Днём ранее почти 200 тыс. человек на западе Японии предписано эвакуироваться из-за ливней.

Также в конце июня из-за наводнений в Индии пострадали около 500 тыс. человек.