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Один человек погиб, 15 зданий разрушены из-за сильнейших за 20 лет ливней в Дели

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Один человек погиб, 15 зданий разрушены в результате самых сильных за последние 20 лет ливней в индийской столице Дели.

Об этом информирует телеканал NDTV.

«58-летняя женщина по имени Ранджит Каур погибла: из-за сильного дождя на неё обрушилась стена», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в результате ливней был затоплен один из важнейших деловых и коммерческих районов Дели Коннот-Плейс.

Днём ранее почти 200 тыс. человек на западе Японии предписано эвакуироваться из-за ливней.

Также в конце июня из-за наводнений в Индии пострадали около 500 тыс. человек.

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