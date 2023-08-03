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Разведка Британии обвинила кустарники и мелкие деревья в сдерживании продвижения ВСУ

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Разведка Великобритании заявила в своих соцсетях, что кусты и небольшие деревья, выросшие на месте пахотных земель, стали препятствием, сдерживающим контрнаступление украинских военных.
Разведка Британии обвинила кустарники и мелкие деревья в сдерживании продвижения ВСУ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев не обрабатываются, поэтому, а также из-за тёплого и влажного лета, там активно разрастаются сорняки», — говорится в публикации.

Вместе с этим британская разведка считает, что данные растения являются укрытием, маскирующим российские оборонительные позиции. Также кусты и деревья затрудняют обезвреживание минных полей.

Ранее в Киеве обвинили Запад в неудачном ходе контрнаступления.

25 июля французский генерал, офицер ордена Почётного легиона Доминик Делавард назвал попытки контрнаступления ВСУ драматическим провалом.

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