Разведка Британии обвинила кустарники и мелкие деревья в сдерживании продвижения ВСУ
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«Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев не обрабатываются, поэтому, а также из-за тёплого и влажного лета, там активно разрастаются сорняки», — говорится в публикации.
Вместе с этим британская разведка считает, что данные растения являются укрытием, маскирующим российские оборонительные позиции. Также кусты и деревья затрудняют обезвреживание минных полей.
Ранее в Киеве обвинили Запад в неудачном ходе контрнаступления.
25 июля французский генерал, офицер ордена Почётного легиона Доминик Делавард назвал попытки контрнаступления ВСУ драматическим провалом.