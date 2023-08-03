Секретарь СНБО Украины Данилов заявил об отсутствии графика наступления ВСУ

Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у украинского контрнаступления нет графика.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика не существует», — приводит РИА Новости слова Данилова.

Он отметил, что в украинской армии командиры решают, как им действовать на разных направлениях с учётом общей задачи.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на Ореховском направлении попытались прорвать оборону российских сил, но понесли значительные потери.

Также ВСУ потеряли на Донецком направлении более 345 военнослужащих, танк и шесть БМП за минувшие сутки.