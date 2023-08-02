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NYT: число раненных при попытке контрнаступления солдат ВСУ является колоссальным

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Украинские медики рассказали, что число раненных в ходе попытки контрнаступления Киева солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) является колоссальным.
NYT: число раненных при попытке контрнаступления солдат ВСУ является колоссальным
  • AP

Об этом сообщает издание The New York Times.

«Временные медицинские пункты, где проводится госпитализация пациентов для последующей транспортировки, непрерывно пополняются военнослужащими, получившими боевые ранения», — уточняется в материале.

Отмечается, что раненые прибывают небольшими группами, а в некоторые дни — непрерывным потоком. По данным врачей, зафиксированы многочисленные повреждения от мин и осколков.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на Ореховском направлении попытались прорвать оборону российских сил, но понесли значительные потери.

Также ВСУ потеряли на Донецком направлении более 345 военнослужащих, танк и шесть БМП за минувшие сутки.

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