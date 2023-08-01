Узнать больше

Военная хроника сообщает о дронах, движущихся в сторону Николаева и Одессы

Короткая ссылка
Военная хроника сообщает о дронах, движущихся в сторону Николаева и Одессы. По имеющимся данным, барражирующие боеприпасы «Герань-2» могут атаковать объекты ВСУ на юге страны несколькими волнами в ближайшие часы.
Военная хроника сообщает о дронах, движущихся в сторону Николаева и Одессы
  • РИА Новости

Как отмечается, ранее эти дроны применялись не только за линией боевого соприкосновения, но и для нанесения ударов по объектам в глубине обороны за несколько сотен километров от фронта.

Ранее Военная хроника сообщала, что география ударов дронами и крылатыми ракетами по объектам ВСУ планомерно расширяется, при этом на средства перехвата украинская армия тратит значительно больше ресурсов, чем Россия на производство средств поражения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить