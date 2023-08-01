Военная хроника сообщает о дронах, движущихся в сторону Николаева и Одессы
- РИА Новости
Как отмечается, ранее эти дроны применялись не только за линией боевого соприкосновения, но и для нанесения ударов по объектам в глубине обороны за несколько сотен километров от фронта.
Ранее Военная хроника сообщала, что география ударов дронами и крылатыми ракетами по объектам ВСУ планомерно расширяется, при этом на средства перехвата украинская армия тратит значительно больше ресурсов, чем Россия на производство средств поражения.