Военная хроника сообщает о дронах, движущихся в сторону Николаева и Одессы. По имеющимся данным, барражирующие боеприпасы «Герань-2» могут атаковать объекты ВСУ на юге страны несколькими волнами в ближайшие часы.

Как отмечается, ранее эти дроны применялись не только за линией боевого соприкосновения, но и для нанесения ударов по объектам в глубине обороны за несколько сотен километров от фронта.

Ранее Военная хроника сообщала, что география ударов дронами и крылатыми ракетами по объектам ВСУ планомерно расширяется, при этом на средства перехвата украинская армия тратит значительно больше ресурсов, чем Россия на производство средств поражения.