Военная хроника: география ударов дронами по объектам ВСУ планомерно расширяется
- РИА Новости
Как отмечается, после ударов по портам Одессы и Николаева «Герани» планомерно перемещаются западнее — в Кировоград, Полтаву, Винницу и Хмельницкий. Вероятно, выбивание резервов ВСУ необходимо не только в местах окончательного сосредоточения, но и на промежуточных участках.
«Совершенно точно можно сказать, что масштабировать атаки несложно. Десять дронов могут разрушить логистические терминалы, 100 дронов сделают это в нескольких регионах одновременно. Если сочетать удары дронами с применением крылатых ракет, то получается максимально эффективная боевая операция», — пишет Военная хроника.
При этом ключевую роль пока играют не ракеты, а дроны, которые поражают объекты и перегружают ПВО ВСУ, в обход которой в дальнейшем работают крылатые ракеты.
Минувшей ночью в Киеве и десяти регионах Украины объявили воздушную тревогу. Также взрывы были слышны в Киеве и области.