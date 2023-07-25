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Военная хроника: география ударов дронами по объектам ВСУ планомерно расширяется

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География ударов дронами и крылатыми ракетами по объектам ВСУ планомерно расширяется, при этом на средства перехвата украинская армия тратит значительно больше ресурсов, чем Россия на производство средств поражения, пишет Военная хроника.
Военная хроника: география ударов дронами по объектам ВСУ планомерно расширяется
  • РИА Новости

Как отмечается, после ударов по портам Одессы и Николаева «Герани» планомерно перемещаются западнее — в Кировоград, Полтаву, Винницу и Хмельницкий. Вероятно, выбивание резервов ВСУ необходимо не только в местах окончательного сосредоточения, но и на промежуточных участках.

«Совершенно точно можно сказать, что масштабировать атаки несложно. Десять дронов могут разрушить логистические терминалы, 100 дронов сделают это в нескольких регионах одновременно. Если сочетать удары дронами с применением крылатых ракет, то получается максимально эффективная боевая операция», — пишет Военная хроника.

При этом ключевую роль пока играют не ракеты, а дроны, которые поражают объекты и перегружают ПВО ВСУ, в обход которой в дальнейшем работают крылатые ракеты.

Минувшей ночью в Киеве и десяти регионах Украины объявили воздушную тревогу. Также взрывы были слышны в Киеве и области.

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