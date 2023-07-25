Военная хроника: география ударов дронами по объектам ВСУ планомерно расширяется

География ударов дронами и крылатыми ракетами по объектам ВСУ планомерно расширяется, при этом на средства перехвата украинская армия тратит значительно больше ресурсов, чем Россия на производство средств поражения, пишет Военная хроника.

Как отмечается, после ударов по портам Одессы и Николаева «Герани» планомерно перемещаются западнее — в Кировоград, Полтаву, Винницу и Хмельницкий. Вероятно, выбивание резервов ВСУ необходимо не только в местах окончательного сосредоточения, но и на промежуточных участках.

«Совершенно точно можно сказать, что масштабировать атаки несложно. Десять дронов могут разрушить логистические терминалы, 100 дронов сделают это в нескольких регионах одновременно. Если сочетать удары дронами с применением крылатых ракет, то получается максимально эффективная боевая операция», — пишет Военная хроника.

При этом ключевую роль пока играют не ракеты, а дроны, которые поражают объекты и перегружают ПВО ВСУ, в обход которой в дальнейшем работают крылатые ракеты.

Минувшей ночью в Киеве и десяти регионах Украины объявили воздушную тревогу. Также взрывы были слышны в Киеве и области.