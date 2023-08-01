Российские войска уничтожили десять солдат ВСУ и две лодки на Днепре
- РИА Новости
«В островной зоне уничтожены: одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Просеретский, одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Даманский, ЗРК IRIS-T в районе населённого пункта Мирное», — сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.
Кроме того, российские войска пресекли попытку ВСУ провести ротацию резервов в районе Клещеевки.
Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Клещеевка на повестке ежедневно. По последней информации, она находится под контролем ВС России.
Ранее Пушилин сообщал об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.