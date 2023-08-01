Узнать больше

Российские войска уничтожили десять солдат ВСУ и две лодки на Днепре

Короткая ссылка
За минувшие сутки российские войска уничтожили две лодки и десять военнослужащих ВСУ около островов Просеретский и Даманский на реке Днепр в Херсонской области.
Российские войска уничтожили десять солдат ВСУ и две лодки на Днепре
  • РИА Новости

«В островной зоне уничтожены: одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Просеретский, одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Даманский, ЗРК IRIS-T в районе населённого пункта Мирное», — сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

Кроме того, российские войска пресекли попытку ВСУ провести ротацию резервов в районе Клещеевки.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Клещеевка на повестке ежедневно. По последней информации, она находится под контролем ВС России.

Ранее Пушилин сообщал об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить