Российские войска уничтожили десять солдат ВСУ и две лодки на Днепре

За минувшие сутки российские войска уничтожили две лодки и десять военнослужащих ВСУ около островов Просеретский и Даманский на реке Днепр в Херсонской области.

«В островной зоне уничтожены: одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Просеретский, одна лодка и пять боевиков ВСУ в районе острова Даманский, ЗРК IRIS-T в районе населённого пункта Мирное», — сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

Кроме того, российские войска пресекли попытку ВСУ провести ротацию резервов в районе Клещеевки.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Клещеевка на повестке ежедневно. По последней информации, она находится под контролем ВС России.

Ранее Пушилин сообщал об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.