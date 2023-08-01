Российские войска пресекли попытку ВСУ провести ротацию резервов в районе Клещеевки

Российские войска пресекли попытку провести ротацию резервов ВСУ на северо-западе от Клещеевки на высотах, подконтрольных украинским войскам, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».

«По Клещеевке, особенно в западной части, были пресечены достаточно серьёзные попытки противника перебросить резервы, провести ротацию, потому что те подразделения врага, которые даже зашли на высоту, они уже на последнем издыхании», — сказал он.

По словам Пушилина, высоты на северо-западе от населённого пункта всё ещё подконтрольны ВСУ.

Врио главы ДНР отметил, что Клещеевка на повестке ежедневно. По последней информации, она находится под контролем ВС России.

Ранее Пушилин сообщал об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.