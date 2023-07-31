В Запорожской области выборы в населённых пунктах у линии соприкосновения пройдут досрочно

В Запорожской области пройдут досрочно выборы в населённых пунктах, которые расположены возле линии соприкосновения.

Об этом рассказала глава областной избирательной комиссии Галина Катющенко. Её слова приводит РИА Новости.

Выборы состоятся с 31 августа по 7 сентября.

Она уточнила, что в населённых пунктах на линии соприкосновения члены участковых избирательных комиссий будут проводить голосование на дому.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что в новых регионах начнётся выдвижение кандидатов на выборы с 24 июля.

Также она заявляла, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств выборы в определённых районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут отложить.