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В Запорожской области выборы в населённых пунктах у линии соприкосновения пройдут досрочно

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В Запорожской области пройдут досрочно выборы в населённых пунктах, которые расположены возле линии соприкосновения.
В Запорожской области выборы в населённых пунктах у линии соприкосновения пройдут досрочно
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказала глава областной избирательной комиссии Галина Катющенко. Её слова приводит РИА Новости.

Выборы состоятся с 31 августа по 7 сентября.

Она уточнила, что в населённых пунктах на линии соприкосновения члены участковых избирательных комиссий будут проводить голосование на дому.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что в новых регионах начнётся выдвижение кандидатов на выборы с 24 июля.

Также она заявляла, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств выборы в определённых районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут отложить.

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