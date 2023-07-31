Financial Times: вступление Украины в ЕС окажется для неё сложнее, чем в НАТО

Украине будет сложнее вступить в Евросоюз, чем стать членом НАТО, для Киева это станет непосильной задачей.

Об этом пишет колумнист Тони Барбер в своём материале для Financial Times.

По его словам, Киеву будет трудно выполнить формальные требования, например, это касается верховенства права и рыночной экономики. Также Украина при вступлении может забрать на себя до 65% бюджета ЕС, который сейчас получают страны-члены из центральной и восточной Европы.

Барбер считает, что такая перспектива вряд ли вызовет одобрение у политических партий и избирателей этих стран. Ещё одной преградой для вступления Украины в Европу может стать вопрос притеснения венгров.

Ранее стало известно, что Украина проведёт переговоры с США о двусторонних гарантиях безопасности на следующей неделе.