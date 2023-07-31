В Минобороны сообщили об ударах по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне
Об этом РИА Новости рассказал представитель Минобороны в регионе.
Отмечается, что военнослужащие группировки успешно координируются со специальными подразделениями 14-го армейского корпуса, отрядами «Шторм» и рядом бригад для уничтожения противника.
За прошедшие сутки ВС России отразили более десяти попыток наступления ВСУ.
Также сообщалось, что ВС России продвинулись на 300 метров в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.