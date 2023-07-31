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В Минобороны сообщили об ударах по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне

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Российские войска наносят удары по противнику в районе Антоновского моста в Херсоне, обстановка там меняется в пользу группировки войск «Днепр».

Об этом РИА Новости рассказал представитель Минобороны в регионе.

Отмечается, что военнослужащие группировки успешно координируются со специальными подразделениями 14-го армейского корпуса, отрядами «Шторм» и рядом бригад для уничтожения противника.

За прошедшие сутки ВС России отразили более десяти попыток наступления ВСУ.

Также сообщалось, что ВС России продвинулись на 300 метров в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

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