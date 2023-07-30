На Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях: ВС РФ за сутки отразили более десяти попыток наступления ВСУ
- РИА Новости
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В Минобороны России заявили о продолжении безуспешных попыток ВСУ атаковать на ряде направлений специальной военной операции за минувшие сутки.
Как сообщили в оборонном ведомстве, на Донецком направлении ударами авиации и артиллерии, а также действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка (ДНР).
Кроме того, поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Дружба, Бердычи, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Победа (ДНР). В районе Дзержинска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны.
Противник потерял за сутки в этом секторе до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе Успеновки (Запорожская область).Также на russian.rt.com Путин заявил, что серьёзных изменений в оперативной обстановке в зоне СВО нет
В районах н. п. Жеребянки, Новоданиловка и Весёлое, а также севернее Работина (Запорожская область) ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Наряду с этим в районе Чаривного (Запорожская область) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
По данным МО РФ, противник потерял на данных направлениях за сутки до 250 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
На Краснолиманском направлении благодаря работе подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии успешно отражены три атаки противника в районе Ковалёвки (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.
Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в районах н. п. Торское, Серебрянка, Григоровка (ДНР), Червоная Диброва, Невское, а также западнее Нововодяного (ЛНР). За сутки уничтожены до 140 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
На Купянском направлении штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжили наступательные действия в направлении н. п. Новосёловское (ЛНР) и продвинулись на 300 м в глубину обороны противника.
Также поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Тимковка, Песчаное, Ольшана, Новомлынск (Харьковская область), Стельмаховка, Новосёловское и Артёмовск (ЛНР). В районе Избицкого (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.
Противник потерял на данном направлении более 80 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
Наряду с этим на Херсонском направлении потери ВСУ за сутки составили до 65 военнослужащих и пять автомобилей.
Работа авиации, артиллерии и ракетных войск
Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 102 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах.
Кроме того, в районе Могилёвки (Днепропетровская область) уничтожен пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В районе н. п. Ямполь (ДНР) поражён пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.
Истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Воздвиженки (ДНР). В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника.
Военная хроника — о новых ударах по объектам ВСУ
Кроме того, Военная хроника сообщила о мощном ракетном ударе, зафиксированном в Сумах. Предположительно, уничтожено расположение украинских военных в бывшем здании высшего артиллерийского училища.
«По предварительным данным, там мог располагаться склад с боеприпасами для артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.
Кроме того, позднее авторы канала сообщили о направляющихся в сторону Сумской и Полтавской областей дронах.