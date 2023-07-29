Узнать больше

Военная хроника: ВСУ несут большие потери в Старомайорском

Короткая ссылка
Украинские вооружённые силы несут большие потери в Старомайорском, сообщает Военная хроника.
Военная хроника: ВСУ несут большие потери в Старомайорском
  • AP

«Старомайорское, как и другие населённые пункты в этом направлении, обороняется по принципу разумной достаточности. Там используется ровно столько сил, сколько нужно на текущий момент», — говорится в сообщении.

Боевые возможности ВСУ на этом направлении, как и в Запорожской области, сконцентрированы в узком коридоре, выйти за пределы которого они не могут.

«Опыт с обороной в селе Пятихатки показал, что зайти в село не означает взять его под контроль. В Старомайорском ВСУ ждёт аналогичная ситуация, поскольку артиллерия ВС РФ давно пристреляла эти позиции, а вылеты авиации не прекращаются ни на день», — пишет Военная хроника.

Ранее Военная хроника проанализировала видео, на котором зафиксирован расстрел колонны техники ВСУ на Запорожском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить