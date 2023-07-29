Военная хроника: ВСУ несут большие потери в Старомайорском

Украинские вооружённые силы несут большие потери в Старомайорском, сообщает Военная хроника.

«Старомайорское, как и другие населённые пункты в этом направлении, обороняется по принципу разумной достаточности. Там используется ровно столько сил, сколько нужно на текущий момент», — говорится в сообщении.

Боевые возможности ВСУ на этом направлении, как и в Запорожской области, сконцентрированы в узком коридоре, выйти за пределы которого они не могут.

«Опыт с обороной в селе Пятихатки показал, что зайти в село не означает взять его под контроль. В Старомайорском ВСУ ждёт аналогичная ситуация, поскольку артиллерия ВС РФ давно пристреляла эти позиции, а вылеты авиации не прекращаются ни на день», — пишет Военная хроника.

Ранее Военная хроника проанализировала видео, на котором зафиксирован расстрел колонны техники ВСУ на Запорожском направлении.