Военная хроника оценила видео с расстрелом колонны техники ВСУ на Запорожском направлении

Военная хроника проанализировала видео, на котором зафиксирован расстрел колонны техники ВСУ на Запорожском направлении.

«Во-первых, группа украинской бронетехники двигается по узкому коридору безопасности, который разминирован не до конца. Хорошо видно, как после начала боя некоторые машины из колонны подрываются на минах. Для прорыва снова используются лёгкие бронеавтомобили MaxxPro производства США, а в качестве огневого прикрытия — только два танка. Этого явно недостаточно, чтобы добиться огневого превосходства в узком, как бутылочное горлышко, участке наступления», — указывается в материале Военной хроники в Telegram, к которому прикреплено видео.

Во-вторых, как отмечает Военная хроника, место боя было заранее изучено артиллеристами и разведчиками ВС России. Первый российский танк Т-72Б3 прибывает к месту прибытия колонны ВСУ всего за пару минут и с ходу начинает вести огонь. Это говорит о том, что место, в котором оказалась украинская колонна, было заготовлено в качестве огневого мешка.

«В-третьих, судя по действиям экипажей танков ВСУ в голове колонны, украинские военные не ожидали встретить здесь сопротивление или не знали, что здесь находятся огневые рубежи ВС России. Украинские танки не ведут огонь, как этого требуют правила боя, и несколько минут пытаются обнаружить российский танк, выскочивший на колонну ВСУ неожиданно и прямо в лоб. В это время экипаж российского танка расстреливает первую часть боекомплекта, подбивает оба танка ВСУ и отходит для смены позиции», — подмечается в анализе.

Вместе с этим отмечается, что украинская пехота не выходит из подбитых бронеавтомобилей и, судя по всему, надеется, что танки прикроют группу огнём. Однако происходит обратное: первый российский танк возвращается к месту боя с подкреплением, и бронетехника продолжает уничтожать колонну ВСУ с близкого расстояния.

В результате устроенной засады ВСУ потеряли восемь единиц техники и около 50 человек личного состава. Два российских танка, уничтожившие колонну, после выполнения задачи спокойно отходят на исходные позиции без повреждений.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС Украины понесли существенные потери при попытке атаковать в районе Старомайорского.