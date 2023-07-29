Балицкий: ВСУ пытались атаковать в районе запорожского Старомайорского, но понесли потери
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Старомайорское противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции», — написал он в Telegram.
Балицкий отметил, что ВС России в ходе боя откинули противника назад.
В результате ВСУ понесли существенные человеческие потери, добавил он.
27 июля российский президент Владимир Путин заявил, что ВСУ в ходе последней атаки на Запорожском направлении потеряли больше 200 человек.
Министерство обороны России заявило о провалившемся наступлении ВСУ севернее Работина в Запорожской области.