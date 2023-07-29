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Балицкий: ВСУ пытались атаковать в районе запорожского Старомайорского, но понесли потери

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС Украины понесли существенные потери при попытке атаковать в районе Старомайорского.
Балицкий: ВСУ пытались атаковать в районе запорожского Старомайорского, но понесли потери
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Старомайорское противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции», — написал он в Telegram.

Балицкий отметил, что ВС России в ходе боя откинули противника назад.

В результате ВСУ понесли существенные человеческие потери, добавил он.

27 июля российский президент Владимир Путин заявил, что ВСУ в ходе последней атаки на Запорожском направлении потеряли больше 200 человек.

Министерство обороны России заявило о провалившемся наступлении ВСУ севернее Работина в Запорожской области.

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