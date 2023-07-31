Узнать больше

В Батуми на акции против прибытия лайнера с россиянами начались задержания

Короткая ссылка
Грузинские правоохранители задержали несколько участников акции протеста у порта Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту.

Об этом информирует агентство «Батумелеби».

«Полиция начала серию задержаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент задержаны несколько человек, которые пытались прорвать установленные у порта полицейские баррикады.

Ранее в Грузии активисты пришли на протест против прибытия лайнера с россиянами.

Также сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить