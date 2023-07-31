В Батуми на акции против прибытия лайнера с россиянами начались задержания

Грузинские правоохранители задержали несколько участников акции протеста у порта Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту.

Об этом информирует агентство «Батумелеби».

«Полиция начала серию задержаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент задержаны несколько человек, которые пытались прорвать установленные у порта полицейские баррикады.

Ранее в Грузии активисты пришли на протест против прибытия лайнера с россиянами.

Также сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи.