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Путин об обмене командиров «Азова»: когда в наших интересах, всё можно делать

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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, стоит ли обменивать командиров украинского батальона «Азов»* на кого-то, сообщил, что можно делать всё, когда это выгодно России.

«В принципе, когда это в наших интересах, всё можно делать, если это нам выгодно», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что уже проводились обмены «азовцев», в том числе и на наших лётчиков.

Ранее Путин подтвердил, что были договорённости с Турцией о нахождении там боевиков «Азова»*.

Также Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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