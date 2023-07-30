Путин об обмене командиров «Азова»: когда в наших интересах, всё можно делать
«В принципе, когда это в наших интересах, всё можно делать, если это нам выгодно», — сказал Путин.
При этом российский лидер отметил, что уже проводились обмены «азовцев», в том числе и на наших лётчиков.
Ранее Путин подтвердил, что были договорённости с Турцией о нахождении там боевиков «Азова»*.
Также Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.