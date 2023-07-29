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Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украина-мать»

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Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украина-мать». Об этом заявил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

Он сообщил, что на заседании учёного совета музея приняли ряд важных решений.

«Одно из них — переименование монумента «Родина-мать» в монумент «Украина-мать», — приводит РИА Новости слова Савчука.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о переименовании России в «Московию» относятся к нелепым курьёзам, Россия — великая держава и останется ею.

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