Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украина-мать»

Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украина-мать». Об этом заявил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

Он сообщил, что на заседании учёного совета музея приняли ряд важных решений. «Одно из них — переименование монумента «Родина-мать» в монумент «Украина-мать», — приводит РИА Новости слова Савчука. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о переименовании России в «Московию» относятся к нелепым курьёзам, Россия — великая держава и останется ею.