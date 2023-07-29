ВСУ потеряли три лодки и 17 военных за сутки при попытке переправиться через Днепр

ВС России за сутки пресекли попытку украинских военных форсировать Днепр и уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

«Предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Великий, уничтожены одна лодка, пять боевиков ВФУ», — сказано в заявлении.

Отмечается, что группировка войск «Днепр» уничтожила 120-мм миномёт, расчёт и боекомплект к нему в районе населённого пункта Приднепровское, в результате чего ВСУ потеряли пять боевиков, трое украинских военных получили ранения.

Кроме того, ВС России пресекли попытку ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Алексеевский. Таким образом, уничтожены две лодки и 12 украинских боевиков.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» майор Роман Кодрян сообщил, что артиллерия группировки плотным огнём накрыла группы украинских диверсантов в районе посёлка Садового в Херсонской области.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук заявил, что артиллеристы ЦВО уничтожили более 150 бойцов ВСУ, ещё десять сдались в плен.