РИА Новости: украинские войска нанесли ракетный удар по городу Токмак
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.
Известно, что подразделения ВСУ обстреляли город в 17:00 по московскому времени. Три снаряда взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьской. Четвёртая ракета упала вблизи железнодорожного вокзала, но не взорвалась.
«Один человек пострадал. На месте работают оперативные службы. Информация уточняется», — пишет агентство.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении комбайнёра в ходе обстрела посёлка Красное в Шебекинском округе.