РИА Новости: украинские войска нанесли ракетный удар по городу Токмак

Украинские военнослужащие выпустили четыре ракеты по городу Токмак в Запорожской области, один мирный житель получил ранения.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

Известно, что подразделения ВСУ обстреляли город в 17:00 по московскому времени. Три снаряда взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьской. Четвёртая ракета упала вблизи железнодорожного вокзала, но не взорвалась.

«Один человек пострадал. На месте работают оперативные службы. Информация уточняется», — пишет агентство.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении комбайнёра в ходе обстрела посёлка Красное в Шебекинском округе.