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РИА Новости: украинские войска нанесли ракетный удар по городу Токмак

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Украинские военнослужащие выпустили четыре ракеты по городу Токмак в Запорожской области, один мирный житель получил ранения.
РИА Новости: украинские войска нанесли ракетный удар по городу Токмак
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

Известно, что подразделения ВСУ обстреляли город в 17:00 по московскому времени. Три снаряда взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьской. Четвёртая ракета упала вблизи железнодорожного вокзала, но не взорвалась.

«Один человек пострадал. На месте работают оперативные службы. Информация уточняется», — пишет агентство.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении комбайнёра в ходе обстрела посёлка Красное в Шебекинском округе.

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