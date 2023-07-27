Губернатор Гладков заявил о ранении комбайнёра при обстреле посёлка Красное в Белгородской области
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, комбайнёр в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы в поле.
Он был доставлен в больницу с осколочным ранением ноги, ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Кроме того, повреждения получил комбайн.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины применили иностранные кассетные боеприпасы при ударе по населённому пункту Золотарёвка в Луганской Народной Республике.