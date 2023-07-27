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Губернатор Гладков заявил о ранении комбайнёра при обстреле посёлка Красное в Белгородской области

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Губернатор Вячеслав Гладков заявил о ранении комбайнёра в результате обстрела посёлка Красное в Шебекинском округе Белгородской области.
Губернатор Гладков заявил о ранении комбайнёра при обстреле посёлка Красное в Белгородской области
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, комбайнёр в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы в поле.

Он был доставлен в больницу с осколочным ранением ноги, ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Кроме того, повреждения получил комбайн.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины применили иностранные кассетные боеприпасы при ударе по населённому пункту Золотарёвка в Луганской Народной Республике.

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