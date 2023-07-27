ВС России отразили девять атак противника, уничтожив более 150 солдат ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» ВС России отразили девять атак противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожив более 150 украинских военнослужащих.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки «Центр» отразили девять попыток атаки противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российскими войсками также были уничтожены две БМП, четыре бронемашины и три миномёта ВСУ.

Кроме того, восемь боевиков сдались в плен.

Ранее бойцы ЮВО уничтожили несколько танков Leopard ВСУ на Запорожском направлении.

Также ВС России отразили атаку ВСУ в направлении села Работино в Запорожской области.