Узнать больше

ВС России отразили девять атак противника, уничтожив более 150 солдат ВСУ

Короткая ссылка
Подразделения группировки войск «Центр» ВС России отразили девять атак противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожив более 150 украинских военнослужащих.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки «Центр» отразили девять попыток атаки противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российскими войсками также были уничтожены две БМП, четыре бронемашины и три миномёта ВСУ.

Кроме того, восемь боевиков сдались в плен.

Ранее бойцы ЮВО уничтожили несколько танков Leopard ВСУ на Запорожском направлении.

Также ВС России отразили атаку ВСУ в направлении села Работино в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить