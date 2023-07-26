ВС России отразили атаку ВСУ в направлении села Работино в Запорожской области
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии украинским войскам нанесено поражение в районах Малой Токмачки, Яблокова и Работина.
Кроме того, в районе Луговского уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Военная хроника ранее сообщила, что российские войска отбили десятичасовое наступление ВСУ на Работино в Запорожской области.
Как отмечалось, украинским военным не помогло даже использование кассетных боеприпасов при наступлении.