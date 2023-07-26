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ВС России отразили атаку ВСУ в направлении села Работино в Запорожской области

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Российские военные в течение прошедших суток отразили атаку армии Украины в направлении села Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны России. ВСУ потеряли там два танка, гаубицу и самоходку «Гвоздика».

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии украинским войскам нанесено поражение в районах Малой Токмачки, Яблокова и Работина.

Кроме того, в районе Луговского уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Военная хроника ранее сообщила, что российские войска отбили десятичасовое наступление ВСУ на Работино в Запорожской области.

Как отмечалось, украинским военным не помогло даже использование кассетных боеприпасов при наступлении.

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