Российские военные в течение прошедших суток отразили атаку армии Украины в направлении села Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны России. ВСУ потеряли там два танка, гаубицу и самоходку «Гвоздика».

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии украинским войскам нанесено поражение в районах Малой Токмачки, Яблокова и Работина.

Кроме того, в районе Луговского уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Военная хроника ранее сообщила, что российские войска отбили десятичасовое наступление ВСУ на Работино в Запорожской области.

Как отмечалось, украинским военным не помогло даже использование кассетных боеприпасов при наступлении.