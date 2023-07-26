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Военная хроника заявила об отбитии наступления ВСУ на Работино в Запорожской области

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Военная хроника заявила, что российские войска отбили десятичасовое наступление ВСУ на Работино в Запорожской области.
Военная хроника заявила об отбитии наступления ВСУ на Работино в Запорожской области
  • РИА Новости

«Подразделения 47-й механизированной бригады, а также 78-й отдельный десантно-штурмовой полк украинской армии потеряли порядка 30 единиц бронетехники, включая танки Т-72 и БМП M2 Bradley ODS-SA, оснащённые комплектом динамической защиты BRAT», — говорится в материале.

Отмечается, что украинским военным не помогло даже использование кассетных боеприпасов при наступлении.

«Потери в живой силе ВСУ пока не подсчитаны. По предварительным данным, это не менее 250 человек убитыми», — указывает Военная хроника.

Атаки начались 26 июля в 04:00 и закончились отступлением ВСУ после обеда. Активно отработали российская артиллерия и вертолёты Ка-52.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ с раннего утра попытались прорвать оборону в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки в Запорожской области, но понесли большие потери.

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