В Запорожской области сообщили о попытках прорыва ВСУ с утра
- AP
- © Efrem Lukatsky
«Обстановка... обострилась, противник с четырёх утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточённым отпором наших подразделений и несёт значительные потери», — написал он в Telegram.
Балицкий отметил, что за минувшие сутки ВСУ предприняли 36 попыток обстрелять населённые пункты региона.
По данным Военной хроники, несколько танков и БМП уже уничтожено, ВСУ зажаты между рубежом перехода в атаку и уничтоженной техникой.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированном авиаударе по резервам ВСУ в Запорожской области.