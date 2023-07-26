В Запорожской области сообщили о попытках прорыва ВСУ с утра

ВСУ с раннего утра попытались прорвать оборону в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки в Запорожской области, но понесли большие потери, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Обстановка... обострилась, противник с четырёх утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточённым отпором наших подразделений и несёт значительные потери», — написал он в Telegram.

Балицкий отметил, что за минувшие сутки ВСУ предприняли 36 попыток обстрелять населённые пункты региона.

По данным Военной хроники, несколько танков и БМП уже уничтожено, ВСУ зажаты между рубежом перехода в атаку и уничтоженной техникой.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированном авиаударе по резервам ВСУ в Запорожской области.