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Бойцы ЮВО уничтожили несколько танков Leopard ВСУ на Запорожском направлении

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Бойцы ЮВО при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили несколько танков Leopard ВСУ в районе населённого пункта Работино на Запорожском участке фронта.
Бойцы ЮВО уничтожили несколько танков Leopard ВСУ на Запорожском направлении
  • © AP Photo / Martin Meissner

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Военная хроника сообщила, что Клещеевка на южном фланге остаётся под контролем ВС России, десятки накатов разной интенсивности не помогли ВСУ закрепиться.

Минобороны России сообщило, что российские военные в течение прошедших суток отразили атаку армии Украины в направлении села Работино в Запорожской области.

ВСУ потеряли там два танка, гаубицу и самоходку «Гвоздика».

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