Военная хроника: Клещеевка на южном фланге остаётся под контролем ВС России
- РИА Новости
«Все предыдущие штурмы ВСУ захлебнулись. Украинские войска выбиты за границы села», — говорится в сообщении.
Как уточняется, во время накатов на укрепрайоны ВС России на этом участке киевские подразделения «стабильно теряли по батальону в день».
Как и в Запорожской области, кассетные снаряды не помогли ВСУ прорвать оборону.
Военная хроника ранее рассказала, что ВСУ заинтересованы во взятии Клещеевки, так как это направление является фактически единственным, где у противника накоплен существенный резерв и где ландшафт более или менее понятен для украинских войск.