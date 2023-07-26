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Военная хроника: Клещеевка на южном фланге остаётся под контролем ВС России

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Клещеевка на южном фланге остаётся под контролем ВС России, десятки накатов разной интенсивности не помогли ВСУ закрепиться, сообщает Военная хроника.
Военная хроника: Клещеевка на южном фланге остаётся под контролем ВС России
  • РИА Новости

«Все предыдущие штурмы ВСУ захлебнулись. Украинские войска выбиты за границы села», — говорится в сообщении.

Как уточняется, во время накатов на укрепрайоны ВС России на этом участке киевские подразделения «стабильно теряли по батальону в день».

Как и в Запорожской области, кассетные снаряды не помогли ВСУ прорвать оборону.

Военная хроника ранее рассказала, что ВСУ заинтересованы во взятии Клещеевки, так как это направление является фактически единственным, где у противника накоплен существенный резерв и где ландшафт более или менее понятен для украинских войск.

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