Клещеевка на южном фланге остаётся под контролем ВС России, десятки накатов разной интенсивности не помогли ВСУ закрепиться, сообщает Военная хроника.

«Все предыдущие штурмы ВСУ захлебнулись. Украинские войска выбиты за границы села», — говорится в сообщении.

Как уточняется, во время накатов на укрепрайоны ВС России на этом участке киевские подразделения «стабильно теряли по батальону в день».

Как и в Запорожской области, кассетные снаряды не помогли ВСУ прорвать оборону.

Военная хроника ранее рассказала, что ВСУ заинтересованы во взятии Клещеевки, так как это направление является фактически единственным, где у противника накоплен существенный резерв и где ландшафт более или менее понятен для украинских войск.