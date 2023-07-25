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Военная хроника рассказала о причинах интереса ВСУ к Клещеевке

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Военная хроника рассказала, почему ВСУ так заинтересованы во взятии Клещеевки и как у украинских войск там обстоят дела.
Военная хроника рассказала о причинах интереса ВСУ к Клещеевке
  • AP
  • © Roman Chop

«Во-первых, это направление является фактически единственным, где у противника накоплен существенный резерв и где ландшафт более или менее понятен для ВСУ. Во-вторых, атаки в сторону Клещеевки — единственная возможность для командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского реабилитироваться за утрату Артёмовска», — говорится в материале.

В-третьих, как указывает Военная хроника, интенсивность боёв в данный момент в данном районе такая, что каждая атака ВСУ приводит к гибели минимум одной-двух рот личного состава. Любая попытка закрепиться где-либо на высотах увеличивает потери, и до бесконечности «затыкать» убитых и раненых мобилизованными украинские войска не смогут. Уже сейчас в атаках участвуют 45—50-летние мобилизованные.

«В-четвëртых, рельеф вокруг Клещеевки такой, что любое движение ВСУ может быть нивелировано через несколько часов. Это тот самый случай, когда на каждые 100 м активности противник тратит примерно взвод (примерно 35—40 человек)», — добавляется в материале.

Отмечается, что интенсивные бои на этом направлении идут последние несколько недель, сражение идёт за каждый опорник и каждую высоту.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери украинских войск в ожесточённых боях в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки составляют до батальона в сутки.

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