CNN: отсидевший в России американец Рид после ранения под Артёмовском лечится в Германии

Американец Тревор Рид, отсидевший в российской тюрьме, был ранен в боях под Артёмовском около двух недель назад и сейчас лечится в Германии, сообщает CNN со ссылкой на источник. Американец «быстро выздоравливает и надеется скоро вернуться домой».

«Ожидается, что бывший морской пехотинец США Тревор Рид полностью выздоровеет после ранения в бою», — пишет телеканал.

Как утверждается, сейчас Рид получает медицинскую помощь в Германии после того, как его эвакуировали туда немецкая неправительственная организация MediCare Hubs Kyiv и израильская неправительственная организация FRIDA Ukraine.

27 апреля 2022 года стало известно, что Россия и США провели обмен американца Тревора Рида на Константина Ярошенко.

The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне писал, что Рид, отбывавший наказание в России за нападение на полицейских, получил ранение в зоне СВО.