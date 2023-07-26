CNN: отсидевший в России американец Рид после ранения под Артёмовском лечится в Германии
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«Ожидается, что бывший морской пехотинец США Тревор Рид полностью выздоровеет после ранения в бою», — пишет телеканал.
Как утверждается, сейчас Рид получает медицинскую помощь в Германии после того, как его эвакуировали туда немецкая неправительственная организация MediCare Hubs Kyiv и израильская неправительственная организация FRIDA Ukraine.
27 апреля 2022 года стало известно, что Россия и США провели обмен американца Тревора Рида на Константина Ярошенко.
The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне писал, что Рид, отбывавший наказание в России за нападение на полицейских, получил ранение в зоне СВО.