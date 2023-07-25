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В Госдепе заявили, что знают о ранении Тревора Рида на Украине

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В Госдепе знают о ранении вернувшегося в США после освобождения из российской тюрьмы Тревора Рида, заявил представитель ведомства Ведант Патель.
В Госдепе заявили, что знают о ранении Тревора Рида на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине», — цитирует его РИА Новости.

Патель подчеркнул, что Рид не участвовал «в какой-либо активности» от имени правительства США.

По его словам, правительственные структуры не могут эвакуировать частных лиц. Помощь в доставке Рида осуществляла НПО.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен американца Тревора Рида на Константина Ярошенко.

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