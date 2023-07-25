В Госдепе заявили, что знают о ранении Тревора Рида на Украине
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«Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине», — цитирует его РИА Новости.
Патель подчеркнул, что Рид не участвовал «в какой-либо активности» от имени правительства США.
По его словам, правительственные структуры не могут эвакуировать частных лиц. Помощь в доставке Рида осуществляла НПО.
27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен американца Тревора Рида на Константина Ярошенко.