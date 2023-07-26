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Сенатор Цеков отреагировал на заявление главы СБУ о теракте на Крымском мосту в 2022 году

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о том, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года был совершён под контролем Службы безопасности Украины.
Сенатор Цеков отреагировал на заявление главы СБУ о теракте на Крымском мосту в 2022 году
  • AFP

«Есть такое выражение, что всё тайное становится явным. Ну а кроме того, они как-то хотят повысить свою значимость в глазах своих граждан, которые подобным терактам радуются на Украине. Мы видели это», — отметил сенатор.

Он также добавил, что Украина подобными заявлениями «набивает себе цену».

«Это своеобразное набивание себе цены, особенно с учётом того цинизма, который царит в европейском сообществе и в США», — добавил Цеков.

Ранее глава СБУ Малюк признал ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту в 2022 году.

8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

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