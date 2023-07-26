SVT: российские «Ланцеты» оказались одной из главных угроз для наступающих военных ВСУ

Российские беспилотники «Ланцет» оказались одной из главных угроз для наступающих украинских военных, заявил обозреватель Эрик Нурдберг в статье для шведской телекомпании SVT.

«Российский ударный беспилотник «Ланцет» стал одной из самых больших угроз, с которыми сталкивается Украина во время контрнаступления. Солдаты на фронте говорят, что в последние месяцы Россия начала всё чаще использовать дроны», — говорится в материале.

Нурдберг отметил, что «Ланцеты» могут бить вглубь территории противника, поражая ракетные и радиолокационные комплексы.

При этом у Украины нет систем ПВО, которые могли бы эффективно бороться с такими БПЛА, пишет журналист.

«Это новый тип угрозы, способный поражать и действовать против техники с высокой точностью», — приводит телеканал слова подполковника Йохана Хуовинена.

Ранее Военная хроника сообщила о совершенствовании работы «Ланцетов» при уничтожении Leopard 2.

6 июля стало известно, что группа спецназначения группировки «Запад» обнаружила и с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила самоходную пушку «Гиацинт-С» ВСУ на Купянском направлении под Лозовой.