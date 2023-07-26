Узнать больше

SVT: российские «Ланцеты» оказались одной из главных угроз для наступающих военных ВСУ

Короткая ссылка
Российские беспилотники «Ланцет» оказались одной из главных угроз для наступающих украинских военных, заявил обозреватель Эрик Нурдберг в статье для шведской телекомпании SVT.
SVT: российские «Ланцеты» оказались одной из главных угроз для наступающих военных ВСУ
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«Российский ударный беспилотник «Ланцет» стал одной из самых больших угроз, с которыми сталкивается Украина во время контрнаступления. Солдаты на фронте говорят, что в последние месяцы Россия начала всё чаще использовать дроны», — говорится в материале.

Нурдберг отметил, что «Ланцеты» могут бить вглубь территории противника, поражая ракетные и радиолокационные комплексы.

При этом у Украины нет систем ПВО, которые могли бы эффективно бороться с такими БПЛА, пишет журналист.

«Это новый тип угрозы, способный поражать и действовать против техники с высокой точностью», — приводит телеканал слова подполковника Йохана Хуовинена.

Ранее Военная хроника сообщила о совершенствовании работы «Ланцетов» при уничтожении Leopard 2.

6 июля стало известно, что группа спецназначения группировки «Запад» обнаружила и с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила самоходную пушку «Гиацинт-С» ВСУ на Купянском направлении под Лозовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить