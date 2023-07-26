SVT: российские «Ланцеты» оказались одной из главных угроз для наступающих военных ВСУ
- РИА Новости
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«Российский ударный беспилотник «Ланцет» стал одной из самых больших угроз, с которыми сталкивается Украина во время контрнаступления. Солдаты на фронте говорят, что в последние месяцы Россия начала всё чаще использовать дроны», — говорится в материале.
Нурдберг отметил, что «Ланцеты» могут бить вглубь территории противника, поражая ракетные и радиолокационные комплексы.
При этом у Украины нет систем ПВО, которые могли бы эффективно бороться с такими БПЛА, пишет журналист.
«Это новый тип угрозы, способный поражать и действовать против техники с высокой точностью», — приводит телеканал слова подполковника Йохана Хуовинена.
Ранее Военная хроника сообщила о совершенствовании работы «Ланцетов» при уничтожении Leopard 2.
6 июля стало известно, что группа спецназначения группировки «Запад» обнаружила и с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила самоходную пушку «Гиацинт-С» ВСУ на Купянском направлении под Лозовой.