Военная хроника пишет, что видео с уничтожением танка Leopard 2 «Ланцетом» подтверждает, что беспилотный боеприпас получил усиленную кумулятивную боевую часть.

«Теперь уже можно утверждать, что «Ланцеты» получили новую, усиленную кумулятивную боевую часть. Её достаточно, чтобы пробивать корпус немецких танков, вызывать пожар и взрыв боекомплекта», — указывается в материале.

Также Военная хроника отмечает, что эпизод из видео показывает, что операторы «Ланцетов» умеют применять эти дроны и направляют их точно в ту часть башни, где расположен боекомплект.

Отдельно в материале подчёркивается, что техника ВСУ продолжает применяться не по правилам.

«Механизированные подразделения используются как штурмовые, что противоречит и правилам, и здравому смыслу», — отмечается в сообщении.

12 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что неуязвимость танков Leopard производства Германии оказалась мифом.