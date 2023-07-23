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Военная хроника сообщила о потере ВСУ натовского ЗРК Spada в Херсонской области

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Военная хроника сообщает, что украинские войска в результате удара «Ланцет-3М» потеряли натовский ЗРК Spada в Херсонской области.
Военная хроника сообщила о потере ВСУ натовского ЗРК Spada в Херсонской области
  • РИА Новости

Как сообщает Военная хроника, комплекс поразили во время работы на боевом дежурстве. То есть РЛС обнаружения Pluto не заметила ни БПЛА разведки и коррекции, ни тем более «Ланцет-3М».

«Место поражения ЗРК — село Музыковка в Херсонской области, в 13 км от Антоновского моста. Судя по всему, ЗРК должны были прикрывать группировку ВСУ на правом берегу от применения ВКС России планирующих бомб УПАБ и ФАБ-250/500 с модулями планирования и коррекции», — указывается в заявлении.

Уточняется, что комплекс был выбит полностью и больше не может использоваться по прямому назначению.

12 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что неуязвимость танков Leopard производства Германии оказалась мифом.

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