Матвиенко: выход Молдавии из МПА СНГ происходит не в интересах граждан республики
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Её слова приводит ТАСС.
«Это можно квалифицировать как очередной антинародный, антимолдавский шаг, причём точно не в интересах молдавского народа. Просто действующие сегодня руководители — иностранцы с румынскими паспортами — точно не заинтересованы учитывать мнения людей и безразличны к их мнению», — сказала она.
20 июля парламент Молдавии денонсировал конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ.
Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) пообещала продолжить прилагать усилия по выходу республики из соглашений в рамках СНГ.