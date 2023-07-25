Матвиенко: выход Молдавии из МПА СНГ происходит не в интересах граждан республики

Выход Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ происходит не в интересах граждан республики, это антинародный шаг. Об этом заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко.

Её слова приводит ТАСС.

«Это можно квалифицировать как очередной антинародный, антимолдавский шаг, причём точно не в интересах молдавского народа. Просто действующие сегодня руководители — иностранцы с румынскими паспортами — точно не заинтересованы учитывать мнения людей и безразличны к их мнению», — сказала она.

20 июля парламент Молдавии денонсировал конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ.

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) пообещала продолжить прилагать усилия по выходу республики из соглашений в рамках СНГ.