Узнать больше

Матвиенко: выход Молдавии из МПА СНГ происходит не в интересах граждан республики

Короткая ссылка
Выход Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ происходит не в интересах граждан республики, это антинародный шаг. Об этом заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко.
Матвиенко: выход Молдавии из МПА СНГ происходит не в интересах граждан республики
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

Её слова приводит ТАСС.

«Это можно квалифицировать как очередной антинародный, антимолдавский шаг, причём точно не в интересах молдавского народа. Просто действующие сегодня руководители — иностранцы с румынскими паспортами — точно не заинтересованы учитывать мнения людей и безразличны к их мнению», — сказала она.

20 июля парламент Молдавии денонсировал конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ.

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) пообещала продолжить прилагать усилия по выходу республики из соглашений в рамках СНГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить