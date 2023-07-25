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Спасатели эвакуировали группу российских альпинистов с гор в Таджикистане

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Вертолёт со спасателями эвакуировал пятерых российских альпинистов с гор в Таджикистане, так как один из них почувствовал недомогание во время восхождения.
Спасатели эвакуировали группу российских альпинистов с гор в Таджикистане
  • Gettyimages.ru
  • © Ascent/PKS Media Inc.

Об этом рассказали в пресс-центре комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана.

Известно, что 22 июля с КЧС связалась руководитель группы, которая сообщила о развитии пневмонии у одного из участников при восхождении на вершину в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области.

«24 июля 2023 года все пятеро российских туристов были транспортированы воздушным судном Главного управления погранвойск ГКНБ и доставлены в международный аэропорт города Душанбе», — заявили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что ушедшая в поход группа московских школьников пропала на Кольском полуострове. Однако позже в МЧС заявили, что пропавшие вышли на связь и с ними всё хорошо.

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