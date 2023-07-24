Интерфакс: группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове

Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове, сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.

Как пишет агентство, группа детей в сопровождении инструкторов отправилась в поход на байдарке в Мурманскую область, район Териберки.

В установленное время на связь никто из группы не вышел, а установить их местоположение не удаётся почти двое суток, рассказали в экстренных службах.

В составе группы 14 человек, из них 12 — учащиеся московских школ. Ведутся их поиски.

Официальных комментариев спасательных служб не приводится.