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Интерфакс: группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове

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Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове, сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.
Интерфакс: группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове
  • РИА Новости

Как пишет агентство, группа детей в сопровождении инструкторов отправилась в поход на байдарке в Мурманскую область, район Териберки.

В установленное время на связь никто из группы не вышел, а установить их местоположение не удаётся почти двое суток, рассказали в экстренных службах.

В составе группы 14 человек, из них 12 — учащиеся московских школ. Ведутся их поиски.

Официальных комментариев спасательных служб не приводится.

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