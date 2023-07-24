МЧС: ушедшая в поход по Кольскому полуострову группа школьников вышла на связь
- РИА Новости
«Вышли на связь, с ними всё хорошо, все живы и здоровы, просто не ловил телефон», — цитирует ведомство Интерфакс.
Их поход пролегает по маршруту от Новой Титовки через губу Кутовую, Большую Волоковую, Вайду, Зубовскую, мыс Городецкий, бухту Малую Калиновую, мыс Ворий, губу Лодейную, а окончание маршрута спланировано в посёлке Ретинское.
Как ранее писало агентство, в установленное время на связь никто из группы не вышел, а установить их местоположение не удавалось почти двое суток.