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Украинские войска за сутки 52 раза обстреливали населённые пункты ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 52 раза обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 210 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы пяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Зайцево, Ясиноватском районе, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения четыре гражданских лица.

Также сообщается о повреждении девяти жилых домостроений и семи объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Краматорске и в районе Константиновки.

Также сообщалось, что журналист AFP Дилан Колинс получил ранения в зоне СВО.

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