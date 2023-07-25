Украинские войска за сутки 52 раза обстреливали населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 52 раза обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 210 снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы пяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Зайцево, Ясиноватском районе, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения четыре гражданских лица.

Также сообщается о повреждении девяти жилых домостроений и семи объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Краматорске и в районе Константиновки.

Также сообщалось, что журналист AFP Дилан Колинс получил ранения в зоне СВО.