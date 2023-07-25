Украинские войска за сутки 52 раза обстреливали населённые пункты ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы пяти населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Зайцево, Ясиноватском районе, Донецке и Макеевке.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения четыре гражданских лица.
Также сообщается о повреждении девяти жилых домостроений и семи объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Краматорске и в районе Константиновки.
Также сообщалось, что журналист AFP Дилан Колинс получил ранения в зоне СВО.