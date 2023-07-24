Украинские СМИ сообщают о взрывах в Краматорске и в районе Константиновки

Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Также появились сообщения о том, что взрывы произошли в Краматорске.

По информации ТСН, взрывы происходят «в Константиновке и Краматорске». Издание со ссылкой на «мониторинговые группы» пишет о вероятном применении «кассетных снарядов». Также о взрывах в Константиновском районе пишет «СТРАНА.ua». Военная хроника ранее сообщила, что российские беспилотники пролетели в сторону Полтавы через Сумскую область. Как отмечалось, в Полтаве находятся несколько крупных военных объектов ВСУ, в том числе 18-я отдельная бригада армейской авиации.