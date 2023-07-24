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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Краматорске и в районе Константиновки

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Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Также появились сообщения о том, что взрывы произошли в Краматорске.

По информации ТСН, взрывы происходят «в Константиновке и Краматорске». Издание со ссылкой на «мониторинговые группы» пишет о вероятном применении «кассетных снарядов».

Также о взрывах в Константиновском районе пишет «СТРАНА.ua».

Военная хроника ранее сообщила, что российские беспилотники пролетели в сторону Полтавы через Сумскую область.

Как отмечалось, в Полтаве находятся несколько крупных военных объектов ВСУ, в том числе 18-я отдельная бригада армейской авиации.

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