Украинские СМИ сообщают о взрывах в Краматорске и в районе Константиновки
По информации ТСН, взрывы происходят «в Константиновке и Краматорске». Издание со ссылкой на «мониторинговые группы» пишет о вероятном применении «кассетных снарядов».
Также о взрывах в Константиновском районе пишет «СТРАНА.ua».
Военная хроника ранее сообщила, что российские беспилотники пролетели в сторону Полтавы через Сумскую область.
Как отмечалось, в Полтаве находятся несколько крупных военных объектов ВСУ, в том числе 18-я отдельная бригада армейской авиации.