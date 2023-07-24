Военная хроника сообщила о пролёте российских беспилотников через Сумскую область в Полтаву
По предварительным данным, беспилотники движутся двумя большими группами.
«В Полтаве находятся несколько крупных военных объектов ВСУ: 18-я отдельная бригада армейской авиации, база 45-й отдельной роты радиолокационной разведки, а в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации», — говорится в заявлении.
Ранее Военная хроника сообщила, что российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ в Запорожье.