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Военная хроника сообщила о пролёте российских беспилотников через Сумскую область в Полтаву

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Российские беспилотники «Герань-2» летят в сторону Полтавы через Сумскую область. Об этом сообщила Военная хроника.

По предварительным данным, беспилотники движутся двумя большими группами.

«В Полтаве находятся несколько крупных военных объектов ВСУ: 18-я отдельная бригада армейской авиации, база 45-й отдельной роты радиолокационной разведки, а в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации», — говорится в заявлении.

Ранее Военная хроника сообщила, что российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ в Запорожье.

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