Военная хроника сообщила о пролёте российских беспилотников через Сумскую область в Полтаву

Российские беспилотники «Герань-2» летят в сторону Полтавы через Сумскую область. Об этом сообщила Военная хроника.

По предварительным данным, беспилотники движутся двумя большими группами. «В Полтаве находятся несколько крупных военных объектов ВСУ: 18-я отдельная бригада армейской авиации, база 45-й отдельной роты радиолокационной разведки, а в Миргороде базируется 831-я бригада тактической авиации», — говорится в заявлении. Ранее Военная хроника сообщила, что российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ в Запорожье.