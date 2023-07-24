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Журналист AFP Дилан Колинс получил ранения в зоне СВО

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Журналист AFP американец Дилан Колинс получил множественные осколочные ранения в районе Артёмовска, когда снимал позиции украинских военных, сообщила его коллега Стефани Юсеф в Twitter.
Журналист AFP Дилан Колинс получил ранения в зоне СВО
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По её словам, мужчина был ранен «в лесном массиве».

Дилан последнее время работал координатором видеорепортажей из Ливана и Сирии.

Юсеф рассказала, что журналиста эвакуировали в ближайшую больницу, сейчас он находится в сознании.

Как отметила глава AFP Europe Кристин Бухагиар, руководство агентства расследует обстоятельства произошедшего.

22 июля в Минобороны России заявили, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

По поручению главы Следственного комитета России погибший был посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага».

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