Журналист AFP Дилан Колинс получил ранения в зоне СВО

Журналист AFP американец Дилан Колинс получил множественные осколочные ранения в районе Артёмовска, когда снимал позиции украинских военных, сообщила его коллега Стефани Юсеф в Twitter.

По её словам, мужчина был ранен «в лесном массиве».

Дилан последнее время работал координатором видеорепортажей из Ливана и Сирии.

Юсеф рассказала, что журналиста эвакуировали в ближайшую больницу, сейчас он находится в сознании.

Как отметила глава AFP Europe Кристин Бухагиар, руководство агентства расследует обстоятельства произошедшего.

22 июля в Минобороны России заявили, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

По поручению главы Следственного комитета России погибший был посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага».