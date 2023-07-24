Журналист AFP Дилан Колинс получил ранения в зоне СВО
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По её словам, мужчина был ранен «в лесном массиве».
Дилан последнее время работал координатором видеорепортажей из Ливана и Сирии.
Юсеф рассказала, что журналиста эвакуировали в ближайшую больницу, сейчас он находится в сознании.
Как отметила глава AFP Europe Кристин Бухагиар, руководство агентства расследует обстоятельства произошедшего.
22 июля в Минобороны России заявили, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
По поручению главы Следственного комитета России погибший был посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага».