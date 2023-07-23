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Погибший военкор Журавлёв посмертно представлен к награде СК «Доблесть и отвага»

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По поручению главы Следственного комитета России погибший в результате обстрела Вооружённых сил Украины военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв посмертно представлен к ведомственной награде «Доблесть и отвага» .
Погибший военкор Журавлёв посмертно представлен к награде СК «Доблесть и отвага»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что Журавлёв скончался от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

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